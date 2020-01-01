Интернет магазин попперсов и дженериков
Купить дженерик – сэкономить без риска
Любое новшество в государственных масштабах вводится для того, чтобы жизнь граждан стала более комфортной. В дальнейшем же, к сожалению, многие изначально благие цели забываются, подменяясь более приземленными – корыстными.
Это коснулось и системы регистрации медпрепаратов. Согласно данной системе, фармацевтическим брендам следует перечислять в государственную казну внушительные суммы, которые можно было бы потратить на разработку новых лекарств.
Конечно же, налоговые взносы отражаются и на конечной цене зарегистрированных медикаментов (нередко их долевой процент составляет более половины от себестоимости). Возникает закономерный вопрос: зачем гражданам так сильно переплачивать? Рассуждая таким образом, многие предпочитают купить дженерик, а не оригинальное средство.
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Дженерик или оригинал?
Прежде чем глубже разбираться в вопросе, узнаем об основных отличиях препаратов. Оригинал представляет собой средство, разработанное и появившееся на рынке первым, а дженерик имеет идентичные характеристики, но создается по уже ранее изобретенной формуле.
Все дженерики можно разделить на две основные группы, согласно которым они могут быть патентованными и непатентованными. В качестве примера возьмем лекарства для восстановления потенции. Так, существует оригинал – это Виагра, его патентованный дженерик – Визарсин, и непатентованные версии – Delgra и Eregra.
Анализ оригинала
Что хорошего? Самое весомое преимущество заключается в стабильно высоком качестве. Как правило, фирменные лекарства выполняются серьезными фармацевтическими корпорациями, очень строго контролирующими все производственные этапы и процесс транспортировки. Кроме того, их без проблем можно приобрести буквально в каждой аптеке.
Что плохого? Единственным недостатком становится внушительная цена. В совокупности на разработку, исследования, производство, регистрацию и рекламу компаниям приходится тратить миллионы долларов. В результате, компенсировать эти затраты удается лишь продажами, поэтому оригиналы не могут быть дешевыми.
Анализ патентованного дженерика
Что хорошего? Он тоже продается в обычных аптеках.
Что плохого? Купить такой дженерик означает просто зря потратить деньги. Такая покупка совершенно нецелесообразна по той причине, что стоимость патентованных версий практически не отличается от цен на оригинал, при этом по своему качеству они на порядок хуже непатентованных.
Анализ непатентованного дженерика
Что хорошего? Непатентованные дженерики привлекают своей доступностью (их цена чаще всего в 15 раз ниже оригинальных лекарств и в 10 раз патентованных аналогов). Говоря проще – это действительно недорогие лекарства, качество которых в большинстве случаев многократно выше, чем у патентованных копий и соответствует уровню оригинала.
Что плохого? Относительный недостаток непатентованных дженериков в том, что их нельзя приобрести в аптеках, но при этом их можно заказать на сайте с пересылкой по всей стране, а в крупных городах – с доставкой прямо на дом или самовывозом из центров выдачи. Также существует риск приобрести некачественную опасную подделку. Чтобы избежать этого, перед тем как купить дженерик, стоит обязательно ознакомиться с сертификатами качества и убедиться, что продавец является официальным партнером изготовителя.
Что мы имеем в результате?
Из вышеизложенных обзоров продукции становится ясно, что непатентованные дженерики становятся оптимальным вариантов для большинства граждан: они очень доступны, обладают надлежащим качеством, их эффективность проверена сотнями тысяч мужчин. Таким образом, можно составить условный рейтинг по соотношению «цена-качество», на первом месте которого будет непатентованный дженерик, на втором – оригинальное лекарство, а третье займет патентованный аналог.
На нашем сайте действует спецпредложение для жителей Москвы и Санкт-Петербурга: все заказанные препараты и прочая продукция доставляются курьером по любому указанному адресу, а цена услуги, независимо от удаленности, составляет всего 250 рублей. Минимальная сумма заказа на сайте – 600 рублей. Доставка товаров по всей территории страны осуществляется ускоренным авиарейсом национального перевозчика и составляет 200 рублей.
Мы тщательно поддерживаем свою репутацию надежного и выгодного партнера, стараясь создать максимально удобные и комфортные условия сотрудничества. Безопасность, спокойствие и комфорт покупателей всегда стоят на первом месте, поэтому в каталоге представлена лишь лучшая отобранная продукция от проверенных производителей. Мы сохраняем конфиденциальность заказов, и ваш выбор известен только вам.
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Самые популярные дженерики
Дженерик Сиалис 20 мг
20 мг.
|от 70 р.
Дженерик Левитра 20 мг
20 мг.
|от 75 р.
Дапоксетин 60 мг
60 мг.
|от 80 р.
Дженерик Стендра 100 мг
100 мг.
|от 130 р.
Самые популярные попперсы
Rochefort 10 мл
10 мл.
|от 480 р.
Overide 10 мл
10 мл.
|от 595 р.
Crazy 10 мл
10 мл.
|от 545 р.
Популярные товары для секса
Yohimbinum-D4 5 мл
5 мл
|750 р.
Stretch Dildo
|5 700 р.
Эрекционное кольцо Fist
|350 р.
Недавно купили
Супер Тадарайз 80 мг
80 мг.
|от 90 р.
Дапоксетин 60 мг
60 мг.
|от 80 р.